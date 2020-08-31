شكرا لقرائتكم خبر عن 58 منحة دراسية مجانية للطلاب المتفوقين بشمال سيناء في 3 جامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن توفير عدد 58 منحة دراسية مجانية لطلاب محافظة شمال سيناء المتفوقين والحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة، وذلك للدراسة في جامعة سيناء والجامعة البريطانية والجامعة المصرية اليابانية .

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال، إن هناك عدد 50 منحة مقدمة من جامعة سيناء الخاصة بواقع عدد 10 منح للدراسة في كلية الهندسة، عدد 10 منح أخرى للدراسة في كلية طب الأسنان، عدد 10 منح للدراسة في كلية الصيدلة، عدد 10 منح أخرى للدراسة في كلية العلاج الطبيعى بالجامعة بشرط الحصول على مجموع درجات بحد أدنى 90 %.. علاوة على عدد 10 منح أخرى للدراسة في كلية الاعلام بالجامعة بشرط الحصول على مجموع درجات بحد أدنى 85 % .

وأشار إلى وجود عدد 3 منح مقدمة من الجامعة البريطانية في مصر للدراسة في كليات: هندسة الطاقة، الآداب ( أقسام اللغات )، والقانون، بواقع منحة واحدة لكل كلية، بشرط الحصول على مجموع درجات بحد أدنى 90 % بالنسبة لكلية هندسة الطاقة، 70 % كحد أدنى بالنسبة للقبول في كليتي الآداب والقانون .

وأضاف أن هناك أيضا عدد 5 منح أخرى مقدمة من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للمتفوقين من أبناء المحافظة للدراسة بها من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة.. بشرط الحصول عليها خلال العام الدراسى 2019 / 2020، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من شمال سيناء، وأن يكون حاصلا على مجموع درجات المؤهل للكليات المختلفة .

وأوضح المحافظ ، أنه سيتم تلقي الطلبات الخاصة بالمنح المختلفة في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة بالعريش خلال مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق أول سبتمبر المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 10 من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هي: صورة شهادة الميلاد ( الرقم القومي )، صورة بطاقة الرقم القومى، مستخرج من الشهادات: الابتدائية والاعدادية والثانوية، صورة من شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية للاطلاع عليها .

وأضاف أن القبول في المنحة للأكبر مجموعا، وأنه في حالة التساوى يتم اختيار الأصغر سنا .

ومن جهة أخرى، تم الاعلان عن المرشحين الأساسيين والاحتياطيين للقبول في الجامعة المصرية الصينية طبقا للمنحة السابق الاعلان عنها، حيث تم اختيار عدد 3 طلاب بصفة أساسية وطالب واحد بصفة احتياطية للدراسة في كلية الهندسة والتكنولوجيا، عدد 3 طلاب بصفة أساسية و6 طلاب بصفة احتياطية للدراسة في كلية الاقتصاد والتجارة الدولية، وطالبين بصفة أساسية وعدد 5 طلاب بصفة احتياطية للدراسة في كلية العلاج الطبيعى بالجامعة .

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ومما يذكر أنه سبق الاعلان عن توفير منح للدراسة في كليات: الهندسة والتكنولوجيا، الاقتصاد والتجارة الدولية، والعلاج الطبيعى بالجامعة المصرية الصينية بشرط الحصول على مجموع الدرجات المؤهل للكليات المختلفة بواقع: نسبة 90 % فأكثر للقبول في كلية الهندسة والتكنولوجيا، نسبة 85 % فأكثر بالنسبة للقبول في كلية الاقتصاد والتجارة الدولية، ونسبة 95 % فأكثر بالنسبة للقبول في كلية العلاج الطبيعى .