شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج: الانتهاء من مراجعة 160 ترخيص لأعمال البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اليوم الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، الإجتماع الحادي عشر للجنة المشكلة بقرار من المحافظ، اللواء طارق الفقي، لمراجعة تراخيص البناء بمختلف أنحاء المحافظة، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

وأوضح نائب محافظ سوهاج- خلال الإجتماع الذي حضره اللواء أحمد الشمندي، مساعد مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عطية، المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال، وكيل وزارة الإسكان، وأعضاء اللجنة، أنه تم الإنتهاء من مراجعة 160 ترخيص لأعمال البناء بمختلف مدن ومراكز المحافظة، على أن يتم الإنتهاء من مراجعة 400 ترخيص بنهاية شهر أكتوبر القادم، موجها بحل جميع المعوقات أمام اللجان الفرعية، وإعداد نموذج للجنة العليا للتراخيص مع مراعاة الجانب القانوني، على أن يتم إعتماد اللجنة العليا لنموذج الترخيص بعد الرجوع إلى اللجنة الفرعية واللجنة الفنية، وبعد ذلك تعرض التقارير على المحافظ للإعتماد، ورفعها بعد ذلك للسيد وزير التنمية المحلية.

وقال «القاضي»، أنه تم الإتفاق خلال الاجتماع، على أن يدرج رأي الأمانة الفنية في نموذج اللجنة العليا، ويتم تسليمه للشئون القانونية لأخذ رأي اللجنة العليا، ثم بعد ذلك يتم إرسال النموذج للوزارة، لافتا إلى أنه سيتم النزول للمعاينة على الطبيعة، وعمل زيارات ميدانية لبعض المراكز لفحص أعمال التراخيص ومطابقتها خلال الأيام القليلة القادمة.