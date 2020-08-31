شكرا لقرائتكم خبر عن «ذنبك أنك لم تسأل».. الحكومة: على أصحاب الشقق المخالفة التصالح إذا امتنع مالك العقار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزير التنمية المحلية والمحافظين أعادوا تقدير قيمة التصالح في مخالفات البناء في بعض الحالات، مشيرا إلى أن القانون ينص على وجود لجان للتظلم سواء فيما يخص القرار أو قيمة التصالح.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه «لن يتم السماح بأي مبنى عشوائي في أي منطقة بمصر».

وأردف: «حال هروب مالك العقار ورفضه التصالح يجب أن يبادر المواطن الذي اشترى الوحدة بالتصالح»، معلقا: «هتقولي إيه ذنبي، ذنبك أنك لم تسأل ولم تتأكد».

وأوضح أن عدد طلبات التصالح حتى الآن وصل إلى 325 ألف طلب تصالح أو قارب 400 ألف، مشيرا إلى أن المحافظات تذبل جهودا جبارة في ملف مواجهة مخالفات البناء.

وتابع: «ملف كورونا لم ينته، ربما تسرب إلى المواطنين شعور زائف بأنه انتهى وهذا غير حقيقي، ورئيس الوزراء أكد على المحافظين التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ونحن على أعتاب فصل الشتاء وموسم المدارس»، مختتما: «ملف كورونا لن يغلق إلا بعد التوصل إلى دواء وانتهاء الأزمة».

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