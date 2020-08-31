شكرا لقرائتكم خبر عن للوقوف على حجم الإنجازات.. محافظ مطروح يراجع الخطة المالية للعام المنتهي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعاً مع مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والعميد حاتم السبع، السكرتير المساعد، للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات خلال الخطة المالية السابقة والحالية ومناقشة أهم المطالب والاحتياجات، بما يخدم أهداف وأولويات تنمية كل قطاع ويلبى الاحتياجات ويحقق الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين حاليا ومستقبلاً ويخفف الأعباء عنهم.

وبحسب بيان، الاثنين، استعرض مديرو المديريات كلٌ في قطاعه أهم ما تم تنفيذه من مشروعات سواءٌ في قطاع الصحة أو التموين أو الاسكان والأملاك والطرق والتخطيط العمراني وغيرها، مع وضع مقترحات ومطالب أولويات التطوير للتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على توفيرها وفقاً للإمكانيات الفنية والمادية.

كما وجّه محافظ مطروح بمراجعة كافة البيانات وتحديثها وفقا للوضع الحالي، مع تحديد كل المعدات والأجهزة المطلوبة بكل قطاع وتكلفتها المالية لوضعها في مخطط للالمحافظة للتنسيق مع الجهات المعنية لبحث سرعة توفيرها.