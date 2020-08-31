شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإسكان الاجتماعى: 310 آلاف أسرة استفادت من المشروع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صلاح حسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إن الصندوق قام بتنفيذ 450 ألف وحدة سكنية، موضحا أن هناك 310 آلاف أسرة استفادت من مشروع الإسكان الاجتماعى خلال الفترة الماضية.
وأضاف نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن وحدات الإسكان الاجتماعى هي شقق آدمية تليق بالمواطن المصرى، حيث إن وحدات الإسكان الاجتماعى تضم 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ.
وأوضح نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أن وحدات الإسكان الاجتماعى تتمتع بتشطيبات عالية ومجتمع عمرانى متكامل وتضم كافة الخدمات، لافتا إلى أن هناك أماكن في مصر بها وحدات سكنية أكثر من طلب الوحدات السكنية لأن الدولة تعمل وفق خطة مدروسة.
وتابع نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى: قمنا بعمل 13 إعلانا، لافتا إلى أن هناك أكثر من مليون مواطن تقدموا للحجز في شقق الإسكان الاجتماعى.
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