شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 5 أسباب وراء اختيار موقع محطة قطارات بشتيل الجديدة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن سر اختيار الدولة لموقع إنشاء محطة قطارات بشتيل الجديدة، قائلا، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "بشتيل موقعها متميز، لأنه يتوسط بين الجيزة ورمسيس، ويحدها أربع أماكن حيوية، شارع السودان بالمهندسين شمالا، وشارع ترعة الزمر جنوبا، وأصبح محور الزمر حالياً، ومحور 26 يوليو، ثم محور المطار.

وتابع، يخدم هذه المنطقة الخط الثالث لمترو الأنفاق ومخدومة جيداً بالمواصلات، ومنطقة 57 فدان تتسع لإنشاء محطة نموذجية يشمل شباك التذاكر والكافتريات ومبنى إدارى ودورات مياه متطورة، ومبنى 3 أدوار، عبارة عن مول تجارى، ودور عبارة وفندق 3 نجوم، و4 نجوم لاستقبال أهالينا من الصعيد لليوم الواحد.

واستطرد، بخلاف مشروع استثمارى كبير 28 عمارة سكنية كبيرة بشارع شهاب بالمهندسين، وتشمل مول تجاري ودورين جراجات تحت الأرض بجانب جراجات المحطة، وورش صيانة للجرارات، وبعد كل ذلك، فهل هذا المشروع تمييز ضد أهالي الصعيد؟، بالطبع لا، لأنة يشمل في المقام الأول خدمتهم والعمل على راحتهم.

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وأردف، أود ألفت نظر الجميع أن ما يسرى على أهالينا القادمين من الصعيد يطبق على أهالينا فى وجه بحرى، فمن يريد منهم الذهاب إلى محافظات الصعيد سيلجأ لمحطة بشتيل الجديدة، وهذا تأكيد أخر أنها ليست عنصرية أو تمييز ضد أهالي الصعيد.

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