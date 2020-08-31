شكرا لقرائتكم خبر عن خاله أهداه ربع مليون جنيه بعد نجاحه بالدبلوم.. يوسف جمال: بحلم بالتمثيل أمام الزعيم .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل يوسف جمال على نسبة 68% في السنة النهائية بالدبلوم الفنى الصناعي، من مدينة طوخ بالقليوبية، وفاجأه خاله بهدية ضخمة بلغت 250 ألف جنيها، وهى ثمن السيارة التى كان يحلم بها هذا الطالب منذ صغره لمساعدته فى التنقل لأجل تحقيق حلمه الأكبر "التمثيل" وخاصة فى المسرح، حيث أن هذا الحلم بدأ يراوده ويسعى هو لتحقيقه منذ عام 2017 حتى الآن.

وقال يوسف جمال، ابن مدينة طوخ بالقليوبية، إنه تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، وحصل على نسبة نجاح 68%، إلا أنه عقب ظهور النتيجة قال له خاله "عبد الرحمن" الذى يعمل بدولة الإمارات العربية الشقيقة، بأنه سوف يرسل له هدية النجاح، وبعدها بيومين اتصل به مرة أخرى يخبره بأنه أرسل له مكافأة بلغت قيمتها 250 ألف جنيها، موضحا: "ردى على خالى قولتله أنت بتضحك عليا، يا خالى متقولش كده، إلا أنى اتصدمت فعلا لما ذهبت مع والدتى ووجدت المكافأة بالفعل".

وأضاف "يوسف" لـ ”الخليج 365”: "بالفعل تأكدت من الحوالة، وتركتها باسم والدتي حتى الآن ولن أسحبها سأحتفظ بها كأكبر هدية حصلت عليها في حياتي، موضحا: "بصراحة اللى بيني وبين خالى لو معاه أكتر من كده هيبعتلى، تعاملنا مع بعض مش خال وابن أخته دا أخويا الكبير وصاحبي، وهي ثمن السيارة اللى كنت بحلم بيها، وهو كان عارف بس بصراحة فاجأني بالهدية الكبيرة دي، وعلى الرغم من أن ليا 3 أخوال بس بصراحة هو رقم واحد بالنسبة ليا".

وتابع "يوسف"، أنه يتمني أن يكون له نصيب جيد في مجال الفن وخاصة بالمسرح، مشيرًا إلى أن يتمني الالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وأنه شارك بأعمال درامية مثل مسلسل "أيوب" مع الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل "ابن أصول" مع حمادة هلال، موضحا أنه يسعى بجد لأن يكون له بصمة في العمل الفنى، كما أنه يعمل على تنمية مهارته الفنية.

وأشار "يوسف"، إلى أنه يتمني الوقوف أمام الزعيم عادل أمام ولو حتى مشهد واحد دون أن يتحدث، قائلا: "حلم حياتي أقف قدام الزعيم عادل إمام، دا بالنسبالى حلم كبير ونفسي أحققه، ونفسي أيضا أشارك فى أعمال فنية تجمعني بالفنان الكبير أحمد السقا وكريم عبد العزيز ومحمد رمضان، هما دول قدوتي بالسينما المصرية، وخاصة أن الزعيم عادل إمام تفرد منطلقا بالمسرح والشاشة الصغيرة والسنيما".

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الطالب يوسف جمال



يوسف جمال مع الفنان أحمد الشامي