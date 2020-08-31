السجن المشدد من 3 لـ 6 سنوات لمتهمين بمقاومة السلطات وحيازة مخدرات بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء كمال البيلي، بمعاقبة المتهم "ناصر. س" بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة "ساهر. ص" بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامهما بمقاومة السلطات والتعدي على رجال الشرطة بالبساتين.
وأسندت النيابة للمتهمين "ناصر. س"، و"ساهر. ص"، تهمة مقاومة بالقوة والعنف موظفين عمومين؛ وهم معاون مباحث قسم شرطة البساتين والقوة المرافقة معه، بصفتهم موظفين عمومين قائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات، بأن أطلق المتهم الأول عياراً نارياً من سلاح "فرد خرطوش"، لتهديدهم به ومنعهم من أداء عملهم، وهو تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة حيازة مخدر الهيروين، وحيازة سلاحين ناريين، كما حاز ذخائر نارية تستخدم في الأسلحة المضبوطة.
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