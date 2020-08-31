شراكة بين "العربية للتصنيع" و"تونـجز" الألمانية لتوطين صناعة اللوحات المعدنية المؤمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وماركوس مولار، رئيس مجلس إدارة شركة "تونـجز ميدل إيست" الألمانية العالمية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، توقيع عقد الشراكة والتعاون لتأسيس الشركة العربية الألمانية لتصنيع اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة.

وأكد التراس، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة، بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح التراس أن الشركة العربية الألمانية، تعد صرحًا صناعيًا جديدًا يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا تصنيع اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة، لكافة أنواع المركبات ووسائل النقل المختلفة بمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مشيدًا بالتعاون مع شركة تونـجز التي تعد من كبري الشركات العالمية المتخصصة في صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة.

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وأضاف أن الإتفاق يتضمن تدبير أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج الألمانية الصنع، ذات التكنولوجيات التصنيعية الرقمية الحديثة التي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.

وأوضح التراس، أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون، تلبية كافة احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية والتوسع مستقبلًا للتصدير لدول المنطقة العربية والأفريقية.

وأوضح رئيس الشركة الألمانية، أن توقيع هذا الاتفاق يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع، في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتطويرها، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأكد مولار، أهمية عقد الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات وزارة الداخلية المصرية من اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة، والتصدير للمنطقة العربية والأفريقية، مشيدًا بالامكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع.​