أخبار مصر | من التشيك.. وزير السياحة والآثار يدعو دول العالم لزيارة مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر من التشيك.. وزير السياحة والآثار يدعو دول العالم لزيارة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عدداً من اللقاءات الصحفية والإعلامية العالمية على هامش الافتتاح الرسمى للمعرض الأثري "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براج.

ومن بين هذه اللقاءات حوارا مع جريدة بليسك التشيكية، والراديو والتليفزيون الرسمي التشيكي، بالإضافة الى لقاء مع قناة CNN Premier، ومايقرب من ٢٠ لقاءا تليفزيونيا وصحفيا.

وخلال هذه اللقاءات، تحدث الدكتور خالد العناني عن معرض "ملوك الشمس" والقطع الأثرية الموجودة به التى تقدم للعالم لأول مرة فى معرضاً مؤقتاً بالخارج حيث أنها لم تغادر مصر من قبل، لافتا إلى الأساليب التكنولوجية الحديثة التى تم تزويدها بالمتحف لإبهار الزائرين بالعرض المميز للقطع.

وأشاد الوزير بالحضور القوي الذى شهده افتتاح المعرض أمس حيث حضره ما يقرب من 500 شخص من أهم شخصيات المجتمع التشيكي ورجال الأعمال، بالإضافة إلى حضور على رفيع على المستوى الحكومى بالدولة فى التشيك.

وتحدث الوزير عن أهمية المعارض الخارجية للآثار المصرية، مؤكداً على أهمية هذه المعارض حيث أنها تقدم للعالم لمحة عن الكنوز والمقتنيات التى تمتلكها مصر والتي تنتظرهم عند زيارتها مما يكون له بالغ الأثر في جذب السائحين اليها، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص فى خطتها على دمج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية في وادي النيل وفي صعيد مصر.

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وأشار إلى أنه بجانب افتتاح متحف الآثار بمدينة الغردقة فى فبراير الماضي كأول متحف للآثار فى البحر الأحمر، فإنه سيتم افتتاح متحف للآثار أيضا فى مدينة شرم الشيخ قريبا.

وأوضح أنه لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد، فقد مدت الوزارة فترة مبادرة "صيف فى الصعيد" لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية فى صعيد مصر من خلال تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل 50% من سعر التذكرة الكاملة، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.

كما استعرض الوزير خلال هذه اللقاءات أهم التطورات التي يشهدها القطاع السياحى في مصر في ظل التحديات العالمية، مؤكدا على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال كافة السائحين وخاصة مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر اعتبارا من يوليو الماضي.

وأشار إلى بدء عودة السياحة الثقافية اعتباراً من غدا الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، مستعرضا التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع، ولافتا إلى أن نجاح هذه الإجراءات عكسته المؤشرات الايجابية في أعداد السائحين الوافدين إليها منذ استئناف الحركة السياحة الوافدة؛ حيث زار مدينتي شرم الشيخ والغردقة أكثر من 150 ألف سائح.

وقدم الوزير، من خلال لقاءاته الإعلامية، الدعوة للعالم أجمع لزيارة مصر والاستماع بمقوماتها السياحية المتفردة.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار قد عقد مؤتمرا صحفيا عالميا قبيل الافتتاح الرسمى لمعرض" ملوك الشمس"، حضره أكتر من 30 جهة صحفية واعلامية وقنوات تليفزيونية من التشيك وفيننا وألمانيا وغيرهم، بالاضافة إلى جهات صحفية و إعلامية عالمية مثل ال CNN و ال Euronews، وقد نقلت 5 قنوات تليفزيونية تشيكية وعالمية وقائع المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة والذي استمر مايقرب من ساعتين.