شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 42 ألف مريض عيون واجراء 9 آلاف عملية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جميعة الأورمان عن إجراء الكشف الطبي على 42 ألف و574 مريض عيون بالمنيا، من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة، ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 42 ألف و574 مريض عيون بجميع مراكز المحافظة، كما تم إجراء 9 آلاف و676 عملية جراحية، تنوعت ما بين، (المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية وزرع القرنية)، بالإضافة إلى تسليم 5 آلاف و521 نظارة طبية، وصرف العلاج بالمجان.

قال مدير الجمعية إنه يتم تنفيذ مستهدف شهري بالقري والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً، بالتنسيق مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر، مشيراً إلى أن الاورمان شاركت في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس، ومباردة «نور حياة» بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤخراً أطلقت مبادرة «النور من حقك» التي استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.