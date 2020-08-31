شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: دعم السلع التموينية بـ89 مليار جنيه في الموازنة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تتوسع في الدعم المقدم للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تقدم دعمًا في السلع التموينية بـ35 مليار جنيه منذ ثلاث سنوات؛ بينما الآن تُقدم دعمًا للسلع التموينية يقدر بـ89 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة الأخيرة.

وأضاف «شعيب»، خلال لقائه في برنامج «مصر جميلة»، المذاع على القناة الثانية المصرية، أن الحكومة تسعى للحفاظ على الطبقات الفقيرة والمهمشة من خلال الدعم الذي تقدمه للمواطن المصري، وفى نفس الوقت يتم الترشيد في النفقات للدولة بشكل كامل وتعظيم للإرادات ليتم افتتاح مشروعات قومية تقوى البنية التحتية للبلاد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبناء البينية التحتية قوية وتهيئ البينية الصالحة يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير العملة الصعبة الدولارية ويساعد في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، مما يعود على المواطن المصري بالرخاء.