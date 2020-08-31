شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وسيول صيفية على سانت كاترين..والأهالي يحتفلون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدينة سانت كاترين لأمطار وسيول صيفية متوسطة اليوم على غير المعتاد منذ سنوات، ولم تخلف آية خسائر.

وقد عمت الفرحة بدو سانت كاترين اليوم وخرجوا يحتفلون بالأمطار والسيول الصيفية التي شملت وديان الأربعين والتلعة ووادي جبال.

وقد كانت هذه الأمطار على غير المتوقع، ولم تحذر منها هيئة الأرصاد الجوية.

وقال حميد أبوغلبة ، أحد مشايخ سانت كاترين إن الأمطار والسيول ملئت السدود والبحيرات اليوم، مشيرا إلى أنها أمطار خير ونماء ويسعد بها الجميع.

وأضاف الشاب محمد فتيح، أحد شباب سانت كاترين، إن الأمطار والسيول على غير المتوقع، ولكنها أسعدت الجميع، وخرج السكان يشاهدونها ويحتفلون بها.

وأكد الشيخ أحمد أبوراشد من مشايخ قبيلة الجبالية بسانت كاترين، إن السيل «كرم من الله على سكان سانت كاترين»، مشيرا إلى أن السيل سقط على وادي الأربعين ونزل حتى منطقة النبي صالح ووصل للسدود والبحيرات.

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ومن جانبه أكد يوسف محمد أحمد مدير غرفة عمليات جنوب سيناء، إن الأمطار استمرت لمدة عشر دقائق، مشيرا إلى أنها غير متوقعة ولم تخلف أيه خسائر، وجميع الطرق مفتوحة والخدمات تعمل بكل كفاءة.

أمطار وسيول صيفية على سانت كاترين

أمطار وسيول صيفية على سانت كاترين

أمطار وسيول صيفية على سانت كاترين

أمطار وسيول صيفية على سانت كاترين

أمطار وسيول صيفية على سانت كاترين