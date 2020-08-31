شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الفشن يقاطع الانتخابات المقبلة: «لن أستورد سلعًا فاسدة.. ولن أبيع مياه النيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب جمال هندي، عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن، عبر فيديو على صفحته الشخصية أنه لن يترشح مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال النائب خلال الفيديو: «سأترك المجال لغيري، وأدعو للنواب القادمين بالتوفيق والسداد، أنا ذاهب إلى بيتي وأستعد للقاء ربي وأنتظر أجلي، أقول لكل أحبابي دمتم ودام الود، وتذهب السياسة ويبقى الود، وأقول بلدي وإن جارت عليّ عزيزة، وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام».

وأضاف: «لم ألوث نفسي بفساد أبدًا، وكان بإمكاني أن أعظّم من ثروتي، لكني خشيت الله، وخشيت على سمعة أولادي، وسمعة والدي في قبره، وبالبلدي أنا مازالت آكل على طبلية والدي إلى الآن ومستور والحمدلله».

وتابع: «كان بإمكاني أن أستورد سلعًا فاسدة، وكان بإمكاني آخذ أرض بمليارات عن طريق حق انتفاع بجنيهين في السنة، أو أستولي على أملاك دولة، أو أبيع مياه النيل إلى الأهالي وأكسب منها، ولم أفعل هذا تمامًا، كان يمكن أن أفعل ذلك، وأتبرع بآلاف هنا وآلاف هناك، وكانوا وقتها سيطلقون على رجل البر والإحسان، ولكن أبيت كل هذا، لان الله مطلع على ما نفعل».