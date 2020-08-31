شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تُفعِل خدمة متابعة وصول الحقائب عبر تطبيق «egyptair» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، عن تفعيل خدمة متابعة وصول الحقائب من خلال تطبيق egyptair على الهواتف الذكية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من خريطة التطور التكنولوجي التي يسعى تحالف ستار العالمي لاستكمالها بحلول عام 2022؛ حيث تضم الخطة عددا من المشروعات التكنولوجية المتتابعة التي ستقوم الشركات التابعة للتحالف بتنفيذها خاصة في ظل التحديات التي تواجه صناعة الطيران في الوقت الحالي.

ويمكن للعملاء الاستفادة بهذه الخدمة بمجرد الوصول إلى وجهتهم من خلال الدخول على تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران المتوفرة على أنظمة تشغيل أندرويد وiOS واختيار القسم الخاص بالحقائب ومن ثم القيام بوضع الكود (QR Code) أو كتابة رقم بطاقة الحقيبة مع إدخال رقم الرحلة الخاص بمصر للطيران أو رحلات الربط مع تحالف ستار وبذلك ستظهر المعلومات الخاصة بمكان تواجد الحقيبة.

يذكر أن مصر للطيران تعمل في الوقت الحالي على تطوير خدماتها التكنولوجية المقدمة للعملاء سواء من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com أو تطبيقاتها على الهواتف الذكية.