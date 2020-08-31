شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني»: المعارض الأثرية بالخارج تقدم لمحة عن كنوز مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن معارض الأثار تقدم لمحة عن كنوز مصر، مضيفا أن معرض «ملوك الشمس» والقطع الأثرية الموجودة به التي تقدم للعالم لأول مرة في معرضاً مؤقتاً بالخارج لم تغادر مصر من قبل، لافتا إلى الأساليب التكنولوجية الحديثة التي تم تزويدها بالمتحف لإبهار الزائرين بالعرض المميز للقطع.

جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات أجراها الوزير على هامش الافتتاح الرسمى للمعرض الأثري «ملوك الشمس» بالعاصمة التشيكية براغ، من بينها حوارا مع جريدة بليسك التشيكية، والراديو والتليفزيون الرسمي التشيكي، بالإضافة إلى لقاء مع قناة CNN Premier، وما يقرب من ٢٠ لقاءا تليفزيونيا وصحفيا.

وأشاد الوزير بالحضور القوي الذي شهده افتتاح المعرض، حيث حضره ما يقرب من 500 شخص من أهم شخصيات المجتمع التشيكي ورجال الأعمال، بالإضافة إلى حضور على رفيع على المستوى الحكومى بالدولة في التشيك.

وتحدث الوزير عن أهمية المعارض الخارجية للآثار المصرية، مؤكداً على أهمية هذه المعارض حيث أنها تقدم للعالم لمحة عن الكنوز والمقتنيات التي تمتلكها مصر والتي تنتظرهم عند زيارتها مما يكون له بالغ الأثر في جذب السائحين اليها، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص في خطتها على دمج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية في وادي النيل وفي صعيد مصر.