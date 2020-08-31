شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 385 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط 385 ألف كمامة قماش تحت التصنيع و2000 متر استيك و3 ماكينات تصنيع و10 آلاف كيس طبى و4 طن مستلزمات طبية داخل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية غير مرخص في قرية بابل مركز تلا. وتم ضبط مدير المصنع لإدارته المصنع المشار إليه دون ترخيص، وحيازة خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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