شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مكثفة لمرشحى الإعادة فى «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف الأحزاب السياسية مؤتمراتها وجولاتها فى العديد من المحافظات، استعدادًا لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ المقررة 8 و9 سبتمبر الجارى، إذ تتنافس أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، الاتحاد، النور، المؤتمر، والحركة الوطنية)، إلى جانب عدد كبير من المستقلين.

وتشهد جولة الإعادة تربيطات من الأحزاب المشاركة فى قائمة «من أجل مصر»، والتى فازت بمقاعد القائمة فى الجولة الأولى، وواصل أغلبية المرشحين الباقين للإعادة حشد الناخبين والدعاية عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبرامجهم الانتخابية، بعيدًا عن التجمعات الجماهيرية، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، للوقاية من فيروس «كورونا».

وتواصل أمانات «مستقبل وطن» فى المحافظات مناقشة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات، وحث المواطنين على المشاركة فى عملية التصويت، وتذليل أى عقبات داخل لجان التصويت، كما نظّمت مؤتمرات جماهيرية فى عدد من محافظات جولة الإعادة، أبرزها (الجيزة وبنى سويف والأقصر)، لدعم مرشحى الحزب على المقاعد الفردية.

وقال أحمد الشاعر، الأمين العام المساعد لـ«مستقبل وطن»، إن أمانات الحزب المنتشرة فى مختلف المحافظات تحشد الناخبين فى الدوائر التى تجرى فيها الإعادة على المقاعد الفردية من خلال المؤتمرات الانتخابية المصغرة، ودعم المرشحين الناجحين فى الجولة الأولى.

وأضاف «الشاعر» أن الحزب وضع خطة انتخابية شاملة للدعاية لمرشحيه وكيفية شرح طريقة الانتخاب للمواطن البسيط، مؤكدًا الحزب يقدم جميع وسائل الدعم لمرشحيه، لاجتياز جولة الإعادة بنجاح.

وأشار الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحزب يعمل بشكل مكثف فى الدعاية الانتخابية وتعريف الناخبين بدور الحزب وحثهم على المشاركة بالانتخابات، لافتًا إلى أن المرشحين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى والجولات التعريفية ورسائل «sms»، لحث الناخبين على ضرورة المشاركة بالانتخابات، وفقًا للضوابط المنظمة للدعاية.

وشهدت أمانات حزب «الشعب الجمهورى»، برئاسة حازم عمر، فى القليوبية وقنا، نشاطًا مكثفًا بعد الفوز بـ15 مقعدًا دون إعادة، شمل لقاءات انتخابية ودعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى القليوبية، كثف مرشح جولة الإعادة «أبوسريع إمام» مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية عن (الشعب الجمهورى) والمستقل خالد عرمان، دعايتهما، بعد حسم 5 مقاعد أخرى حصدها مرشحو «مستقبل وطن» الذى يقود الائتلاف من الجولة الأولى.

وشهدت الساحة الانتخابية دعوات متتالية من المرشحين لكسب الدعم والتأييد وحث المواطنين على المشاركة فى جولة الإعادة والتصويت، لكن تعد العائلات والتربيطات هى كلمة السر فى حسم جولة الإعادة فى ظل اتساع فارق الأصوات بين المرشحين إلى أكثر من 75 ألف صوت فى الجولة الأولى لصالح «أبو سريع» الذى يحظى بشعبية وسط عائلات المحافظة، كونه أحد القيادات المجتمعية والسياسية المخضرمة بالدائرة، وتربط عائلته صلات نسب بكبار العائلات، بالإضافة لخدمته المتواصلة منذ 35 سنة فى كل أنحاء المحافظة، وكونه سياسيا وأمين عام اتحاد الجمعيات الأهلية بها.

وواصل المرشحان جولاتهما لطلب الدعم والتأييد والمساندة من كبار العائلات بالقرى والمراكز، إذ عقد «أبوسريع» جولات طويلة لطلب الدعم والتأييد من كبار العائلات فى مراكز المحافظة، خاصة فى (كفر شكر وطوخ وبنها وشبين القناطر وقليوب والقناطر)، داعيًا الجميع للوقوف بجواره والحشد للخروج للانتخابات والدعوة للمشاركة فى هذه المرحلة الفاصلة.

وحاول «عرمان»، المرشح المستقل، اللحاق بقطار الإعادة لتعويض الفارق الكبير بينه وبين مرشح الائتلاف، من خلال عقد جلسات مع رؤوس العائلات فى القرى والنجوع، فى محاولة لكسب أصواتهم.

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وفى سوهاج، كثف المرشحون الـ5 لـ«مستقبل وطن»، الذين يخوضون جولة الإعادة، من جولاتهم بمختلف قرى ومراكز المحافظة فى مواجهة المرشحين الـ5 المنافسين، وتحركوا فى مجموعات لحضور مؤتمرات ينظمها أنصار الحزب بالقرى والمراكز المختلفة، كما نفذ بعضهم، بشكل فردى، جولات متعددة وزيارات خاصة لعدد من القرى.

كما سعى المرشحون الـ5 المنافسون إلى تكوين تكتل واتحاد فى مواجهة مرشحى «مستقبل وطن»، ودعوة الناخبين إلى عدم التصويت للـ5 الأوائل فى ورقة الاقتراع، والتصويت ابتداء من رقم 6 وحتى آخر الورقة.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد مصطفى، أمين حزب «مستقبل وطن» بالمحافظة، أن أمانة الحزب وأمانات الحزب الفرعية، شكلت غرف عمليات مركزية وفرعية من أمناء اللجان، لمتابعة تنفيذ خطط إدارة العملية الانتخابية فى جولة الإعادة، منوهًا برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الأمانات الفرعية، والوحدات القاعدية الحزبية، من أجل نجاح هذا الاستحقاق، والتشديد على ضرورة الالتزام الحزبى بالنسبة للمرشحين الـ5 فى أعمال الدعاية.

وخلال مؤتمر انتخابى لدعم نبيل ثروت حميدة، نقيب المحامين فى بنى سويف، مرشح «مستقبل وطن» فى انتخابات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ، طالب النائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن الحزب بدائرة الواسطى، الناخبين بالمشاركة فى التصويت بكثافة.

وقال «خلاف»: «خروج الناخبين فى أول يوم من الانتخابات مكنش عاجبنى، أتمنى من القيادات الحزبية فى مركز الواسطى إننا نسخن الدنيا شوية، لأن خروج الناس هيكون ثقيل فى جولة الإعادة، وبالنسبة للغرامة المفروضة من الهيئة العليا للانتخابات على الممتنعين عن التصويت، فأنا أؤيدها تمامًا حتى لا تفسد الحياة السياسية.. يجب تطبيق هذه الغرامة حتى يخرج الناخب فى كل استحقاق انتخابى ويؤدى دوره الوطنى دون محاباة ودون أى شىء آخر بين قوسين.. يا إخوانا فين الرجالة من الانتخابات؟، الستات هى اللى بتنقذنا كل مرة وفى كل انتخابات.. أرجوكم وعشان خاطر النبى عايز وقفة ترفع راسنا ورأس حزبكم فى جولة الإعادة».