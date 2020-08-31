شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 9 سيدات.. جامعة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين بجوائز لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الاسكندرية في جلسته المنعقدة الإثنين، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، على منح جوائز الجامعة لعام 2020 حيث بلغ عدد الفائزين ١٨ أستاذًا بينهم 9 سيدات.

ووافق المجلس -بحسب بيان- على منح جائزة الجامعة التقديرية لعام 2020 لكل من الدكتورة تحية توفيق محمد دعبيس الأستاذ بكلية الصيدلة في المجال الطبى والدكتور محمد السيد محمود إبراهيم الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمود محمد عصمت محمد بلبع، الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور مدحت محمود أحمد سرور، الأستاذ بكلية الهندسة، وفى المجال العلمى والدكتور محمد إبراهيم محمد حسن شرف الأستاذ بكلية الآداب، والدكتور محمد شاكر عبدالخالق عبدالله سرور الأستاذ بكلية الفنون الجميلة وذلك في المجالات الإنسانية والعلوم الاجتماعية.

كما وافق المجلس على منح جائزة التميز العلمى لعام 2020 لكل من الدكتور أحمد عبدالرحيم حسين وكيل معهد الدراسات العليا والبحوث للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير فكرى السيد النحاس الأستاذ بكلية الطب البيطري، وذلك في المجال العلمى والدكتورة صفاء أحمد عبدالسلام الأستاذ ووكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع، وذلك في المجالات الإنسانية والعلوم الاجتماعية.

ووافق المجلس على منح جائزة الجامعة للتشجيع العلمى لعام 2020 لكل من (فى المجال الطبى) للدكتورة رشا فاضلى محمد ماضى الأستاذ المساعد بكلية الطب، والدكتور تامر نبيل أحمد عبدالباقى المدرس بكلية الطب، والدكتورة أميرة فوزى على إسماعيل الياظبى الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة، والدكتورة بريهان أحمد سعد أحمد الزهار المدرس بكلية الصيدلة و(فيت المجال العلمي) الدكتورة أسماء فهمى عبدالجيد خفاجة السعرانية الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري، والدكتورة أميرة محسن السيد الأستاذ المساعد بكلية العلوم، والدكتور كريم محمد بدر الصبروت المدرس بكلية الزراعة، والدكتور سعيد إبراهيم عبدالله بحيري، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة سابا باشا و( في المجالات الإنسانية والعلوم الاجتماعية) الدكتورة هديل محمد عزيز نظمى سليم عبدالصمد الأستاذ بكلية الفنون الجميلة.