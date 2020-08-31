شكرا لقرائتكم خبر عن من أصل 500.. اجتياز 200 طالب اختبارات مدرسة الصرف الصحي ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، سير أعمال الاختبارات الإلكترونية التي تجرى للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، البالغ عددهم 200 طالب ممن انطبقت عليهم الشروط.

وقال «سلامة»، بحسب بيان، الاثنين، إن ٢٠٠ طالب من إجمالي 5 آلاف طالب تقدموا إلكترونيا بداية من ١٢ يوليو حتى ٢٩ يوليو 2020، انطبقت عليهم الشروط حسب المجموع في الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى تشكيل لجنة لإجراء الاختبار الإلكتروني، بمشاركة موجهي عموم المواد (عربي، إنجليزي، رياضيات، علوم) ومدير التطوير التكنولوجي بالمديرية، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.

وتم إجراء الاختبارات على مدار 4 أيام بداية من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء فيما تم تخصيص يوم الخميس للطلاب ممن تخلفوا عن الاختبارات في اليوم المحدددة لهم، معربًا عن تقديره وشكره لحرص المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على الدفع بجهود شركة المياه والمديرية لفتح فصل إضافي بالمدرسة ودعم التعليم الفني بشكل عام.