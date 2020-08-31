شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مبنى «الشورى» تمهيدا لتسليمه لـ«الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مجلس النواب، الاثنين، نقل أنشطته وأعماله من المبانى التى ستكون فى حوزة مجلس الشيوخ تمهيدا لبدء أعماله.

وكان «النواب» تسلم المبانى منذ عدة سنوات عندما تم إلغاء مجلس الشورى، والاستفادة من غرفه كمقار للجان النوعية، كما شهدت القاعة الرئيسية اجتماعات مهمة أبرزها اجتماعات اللجنة التشريعية خلال التعديل الدستورى الأخير، كما تم استخدام بعض الغرف كمقار للهيئات البرلمانية، ومركز إعلامى افتتحه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب فى منتصف الدورة البرلمانية المنتهية.

وأصدر عبدالعال قرارا بوقف جميع الأعمال والأنشطة البرلمانية والإدارية فى المقار والمبانى التى كانت تتبع مجلس الشورى الملغى، وإخلائها بالتنسيق مع شاغليها تمهيدا لتسليمها للجنة مشكلة لهذا الأمر، كما أمر بإغلاق بوابة الدخول رقم «7» لحين الانتهاء من الأعمال الهندسية والإنشائية اللازمة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة البوابة، كما تقرر أيضا غلق المركز الإعلامى وتخصيص مكان مؤقت فى المكتب الرئيسى لقطاع الصحافة المقابل لقاعة «25 يناير» فى مبنى مجلس النواب لتيسير عمل الصحفيين لحين الانتهاء من إعداد مقر جديد للمركز.