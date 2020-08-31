شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال الأفواج السياحية بـ13 منطقة أثرية بعد توقف 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد توقف 5 أشهر بسبب انتشار فيروس «كورونا»، بدأت منطقة آثار مصر الوسطى التى تضم محافظات (المنيا، أسيوط، بنى سويف، والفيوم) تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لاستئناف الرحلات والأفواج السياحية داخل 13 منطقة أثرية ومتحفين، اعتبارا من اليوم، تنفيذًا لقرار الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار.

ونفذت المنطقة، من خلال مكاتبها فى المحافظات، أعمال التعقيم والتطهير لتلك المناطق، سواء أثرية، أو متاحف، أو استراحات أو مكاتب إدارية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء، وتم إعلان عدة إجراءات لدخول المناطق الأثرية، والمتاحف، أهمها ارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد فى أثناء الجولات الداخلية، والالتزام بعدم دخول المقابر لأكثر من الأعداد المخصصة لكل مساحة، بما لا يزيد على 15 زائرًا.

وقال جمال السمسطاوى، رئيس منطقة آثار مصر الوسطى، إنه تم تنفيذ توجيهات الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار والسياحة، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من «كورونا»، ولفت إلى أن استقبال الزائرين والأفواج السياحية ستكون من الـ9 صباحًا حتى الـ5 مساءً يوميًا. مطالبًا الزائرين بالالتزام بالتعليمات المتعلقة بالوقاية للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتقال أى أمراض وبائية. وخلال مشاركتهم فى ورشة العمل الخاصة بالتعرف على إمكانيات ومقومات الفنادق والقرى السياحية والتى تستضيفها مدينة الغردقة لمدة 5 أيام، أشاد ممثلو 19 شركة سياحية صربية بالإجراءات الاحترازية المتبعة بالفنادق للوقاية من «كورونا»، وكذا الجهود المبذولة من شركات السياحة والمسؤولين فى البحر الأحمر، لزيادة الأعداد الوافدة من صربيا، باعتبارها من أهم الأسواق المصدرة للسياحة والتى استأنفت رحلاتها إلى منتجعات المحافظة، فور فتح حركة الطيران الخارجية فى مصر. وكشف ممثلو الشركات أنهم سيضعون أفضلية لتسويق وبيع الرحلات السياحية إلى البحر الأحمر، وأن نتائج هذا الاجتماع ستظهر بداية من الموسم السياحى الشتوى من خلال رفع معدل الرحلات الأسبوعية إلى (الغردقة ومرسى علم)، وأكدوا سعيهم لمضاعفة أعداد السائحين الصرب إلى المحافظة فى ظل عدم رصد أى إصابات بـ«كورونا» منذ بداية استئناف السياحة.

واعتبر عصام على، الخبير السياحى، أن زيارة ممثلى الشركات السياحية فى صربيا فى هذا التوقيت تكشف ثقة الصرب فى الإجراءات الاحترازية، وتطبيق مصر للاشتراطات الصحية والوقائية، ومنها التباعد وتعقيم الغرف والمطاعم.

وفى سياق متصل، استقبل مطار الغردقة الدولى إحدى الرحلات السياحية القادمة من رومانيا وعلى متنها 210 سائحين، إذ تم استقبالهم بتوزيع الورود.

Advertisements