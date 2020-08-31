شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك أرقين تحبط تهريب كمية من الأدوية البشرية بحوزة راكبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانيه بمنفذ أرقين من احباط محاوله تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيادلة. بناء على مذكرتي معلومات مقدمتان من الرائد أحمد ضياء رئيس وحدة البحث الجنائي بمعبر أرقين، وعبد الفتاح عبده مسؤول الأمن الجمركي بالمعبر، مفادهما اعتزام الراكبه س. ع. ب سودانية الجنسيه والمغادرة مع الأتوبيسات المتجهة إلى الخرطوم تهريب كمية من الأدوية البشرية . وبالعرض على حمدي محمد مكي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنه ضمت محمود عابد وحسين عبداللاه ومحمود محمد مأموري الجمرك لتفتيش أمتعة الراكبه الشخصيه فتبين وجود ٢٠٠ علبه درموفيت و١٦٠ علبه ليكوسيد مرهم و٦٠٠ شريط كابرون بكل شريط ١٠ أقراص و١٠٠ علبه بخاخ فنتولين مخبأه داخل أمتعتها الشخصية . قرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 16 لسنة ٢٠٢٠. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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