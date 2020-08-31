محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين العشوائية بمنشأة ناصر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأعمال التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، لإزالة منطقة شمال الحرفيين العشوائية بمنشأة ناصر .
وصرح محافظ القاهرة، بأن منطقة شمال الحرفيين من المناطق العشوائية المهددة للحياة، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة ٢٤٣ عقار ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات .
وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجاري تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، مع نقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم .
رافق المحافظ اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة المرافق، واللواء محمد عبدالجليل رئيس حي منشأة ناصر .
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