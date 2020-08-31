شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية بسيناء في دراسة بجامعة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة علمية حديثة بجامعة المنصورة، أن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء أوشكت على أن تقضى على ما تبقى من هذه الخلايا في العريش ورفح وبئر العبدوالشيخ زويد، وأن سيناء في طريقها لأن تصبح خالية تماما من جماعات العنف والإرهاب مع نهاية هذا العام.

وتشير الدراسة التي أعدها الدكتور مجدي الداغر أستاذ الإعلام المساعد بجامعة المنصورة، وأستاذ الاعلام الأمني بجامعة نايف للعلوم الأمنية بالسعودية، وحملت عنوان «أطر المعالجة الصحفية للعمليات العسكرية للقوات المسلحة المصرية ضد التنظيمات الإرهابية في سيناء دراسة تحليلية– تقويمية خلال الفترة من 2018-2020م» إلى أن الجيش وجهاز الأمن الوطني نجحا في عام 2017 في رصد تحركات حركة «حسم» وتمكنا من الكشف عن هوية أهم عناصرها.

واستهدفت الدراسة التعرف على نتائج العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية ضد التنظيمات الارهابية في سيناء منذ 2018م وحتى 2020م والتي حظيت باهتمام وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية المصرية، وحجم الاهتمام وأنماط وأشكال العمليات الإرهابية التي تناولتها، والفنون الصحفية المستخدمة، والأدوات التفاعلية المتاحة، كما استهدفت أيضاً الكشف عن نوع الخطاب الإعلامي وتوجهاته، ومسارات البرهنة، والقوى الفاعلة، والأطر المرجعية التي اعتمدت عليها، وأطر الأسباب والنتائج والحلول المستخدمة في معالجة مواقع الصحف المصرية للعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد التنظيمات الارهابية في سيناء والمعروفة بالعملية الشاملة .

كما استهدفت الدراسة أيضاً تحديد موقف الصحافة المصرية على اختلاف توجهاتها وذلك من خلال الكشف عن وجهة نظر الصحف المصرية حيال ظاهرة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في سيناء، وتحديد المفاهيم المستخدمة حول العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية، ومن ثم تحديد وجهات النظر التي تم تبنيها حول العملية العسكرية ودورها في القضاء على الإرهاب في سيناء.

وتؤكد الدراسة أن القوات المسلحة المصرية تعتبر من أقوى جيوش المنطقة العربية حيث تتوافر لديها الخبرة القتالية العالية والمستمدة من الحروب العديدة التي خاضتها مصر وشاركت فيها على مدار تاريخها الحديث والمعاصر، وتصنف على أنها الأقوى عربياً، مما جعلها تمثل أحد القوى العربية المهمة في منطقة الشرق الأوسط، وقد تجلى ذلك في العديد من المواقف بداية من المشاركة حركات التحرر الوطني في كل من اليمن والجزائر وعدد من البلدان الإفريقية، إلى جانب القيام بدور المدافع عن القضايا العربية الرئيسية في حرب تحرير الكويت 1991م، ودعم الشعب الليبي لاستعادة دولتهم 2020م، وتعزيز العلاقات العربية ضد الأطماع التركية والقطرية في ليبيا وسوريا واليمن وغيرها.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن أبرز الحلول المطروحة تكمن في السيطرة على الأنفاق وتدمير المعابر التي يتم تهريب المخدرات والأسلحة من خلالها، والتي تمثل أذرع الإرهاب في منطقة سيناء ومحافظات الوادى والدلتا.

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وأظهرت الدراسة أيضاً تصدر أطر نجاح العملية العسكرية في سيناء قائمة أطر نتائج العملية الشاملة، يليها أطر التأكيد على مكانة الجيش المصري وكفاءته القتالية في العمليات العسكرية، وتفعيل قانون الإرهاب والمحاكمات العاجلة، ووقف عمليات التنظيمات الارهابية في سيناء وخارجها، ودعم تنمية سيناء ومشروعات القناة، ودعم القوى السياسية والتأييد الشعبي لقرار الرئيس وتفويضه لمحاربة الإرهاب باستخدام مفهوم القوة الغاشمة، والقضاء على قيادات التنظيمات الارهابية والفكر والمتطرف في سيناء.