شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسات الدينية تشيد ببسالة شهداء القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد كل من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بجهود قواتنا المسلحة فى القضاء على بؤر تتخذها الجماعات الإرهابية ملجأ لها وتستخدمها فى تخطيط وتنفيذ هجماتها الإرهابية.

وشدد «الأزهر» على ما انتهى إليه مؤتمره العالمى للتجديد فى الفكر الإسلامى، وأن ما تمارسه الجماعات الإرهابية ليس جهادا، وأن المنوط بأمر الجهاد هو السلطة المختصة فى البلاد، وفق الدستور والقانون، وليس الجماعات والأفراد، وأن كل جماعةٍ تدعى لنفسِها هذا الحق، وتُجَيِّشُ الشباب، وتدربه، وتدفع به للقتل والقتال وقطع الرؤوس، هى جماعةٌ مفسدةٌ فى الأرض محاربةٌ لله ورسوله، وعلى السلطات المختصَّة أن تتصدَّى للقضاء عليهم بكلِّ عزيمةٍ وحزم.

وأشاد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، ببطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة، فى سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء، حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان والاستقرار.

ودعا المفتى إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار فى ربوع مصرنا الغالية.

وأشاد وزير الأوقاف، بجهود وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة فى مواجهة قوى الشر والضلال وعناصر الجماعات الإرهابية المجرمة، سائلًا الله، عز وجل، أن يتغمد شهداءنا الأبطال بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان وأن ينزل السكينة على قلوبهم، وأن يمن على المصابين من أبنائها بالشفاء العاجل.

فى سياق متصل نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، شهداء القوات المسلحة البواسل، الذين استشهدوا نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة فى حربها ضد الإرهاب.

وقال البابا تواضروس الثانى: «نصلى أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالى الشهداء الأبرياء وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين».

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها، الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، عن متابعتها بيانات القوات المسلحة، والأعمال التى تقوم بها من أجل مواجهة الإرهاب.

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وقال إسحاق: «تؤكد الكنيسة صلاتها وتعضيدها، لكافة مؤسسات الدولة لمحاربة الإرهاب، والحفاظ على سلامة البلاد».

ونعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، شهداء القوات المسلحة البواسل، الذين استشهدوا، خلال مواجهاتهم البطولية لردع أعداء الوطن والإنسانية، وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

ونعى الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ضباط وجنود القوات المسلحة فى سيناء الذين استشهدوا، أمس الأول، فى مواجهة مسلحة ضد العناصر التكفيرية بسيناء.