شكرا لقرائتكم خبر عن الإهمال يضرب محطة قطارات الملك فؤاد بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت حالة من الإهمال على محطة قطارات الملك فؤاد الأول، ملك مصر الراحل بمدينة كفر الشيخ، والتى كانت خاصة به وضيوفه من ملوك وسفراء وقناصل للوصول إلى استراحته التى تبعد عنها أمتارًا قليلة، إذ كان يأتى عن طريق القطار، فقد تحولت إلى خرابة وتحولت إلى مأوى للكلاب الضالة.

قال صبرى عتمان، محام، إن المحطة ضمن المجموعة الملكية الأثرية التى تضم قصر الملك، وهو حاليا مقر للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، ويبعد أمتارا قليلة عن المحطة، وكان القطار يقله إليها، وبجوار القصر مبنى لخاصية وحاشية الملك، وصهريج المياه الخاص بالملك وحاشيته، وعلى بعد أمتار جامع الملك الذى كان يؤدى فيه الصلاة، وبجوار المحطة بعض أراضى الملك، ويطلق عليها حاليا (الفؤادية) لكنها تحولت إلى منطقة عشوائية.

وأضاف أنه أثناء زيارة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق للمحافظة، فى عهد المحافظ الراحل المستشار عزت عجوة، قرر تطوير المنطقة لاستغلالها سياحيا، إلا أن ذلك لم يتم للأسف الشديد، موضحا أن المدينة بها الكثير من أملاك الملك فؤاد، مطالبا باستغلالها سياحيا.

وطالب محمد سليم، محام، المحافظ اللواء جمال نور الدين، بالتدخل لتطوير المحطة واستغلالها سياحيا وحصر كل خاصيات الملك وعرضها على وزارة السياحة لتكون مزارًا للسياح.

من جانبه، قال المحافظ، لـ«المصرى اليوم»، إنه زار المحطة والمنطقة المجاورة كلها، وإنه خاطب الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لتطوير المحطة وترميمها هى وقصر الملك.

وأضاف أنه يدرس حاليا كيفية الاستفادة سياحياً من المحطة بعد تطويرها، والمنطقة المجاورة التى توجد بها خاصيات الملك، واستغلالها فى ترويج المحافظة سياحياً.

Advertisements