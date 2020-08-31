تسجيل أكثر من 850 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 850 ألف حالة وفاة منذ تفشى الوباء، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما تم تسجيل 25,513,318 اصابة بالفيروس حتى الآن، وارتفعت أعداد الشفاء من الفيروس لتسجل 17,809,205.
وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول عالميا فى تسجيل الاصابات والوفيات، حيث تم تسجيل أكثر من 6 ملايين اصابة وأكثر من 180 ألف حالة وفاة، ويأتى بعدها فى المركز الثانى دولة البرازيل، والتى سجلت حتى الآن 3,862,311 اصابة و120 ألف حالة وفاة، وحلت الهند فى المركز الثالث حيث رصدت 3,684,339 اصابة بالفيروس، حيث تواصل الدول الثلاث تسجيل معدلات اصابة بالفيروس.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات الطبية جهودها من أجل التوصل إلى لقاح فعال لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن، عبر إجراء المزيد من التجارب السريرية.
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