الخليج 365: مصر تتقدم 9مراكز عالميا بجودة التعليم 2020 والأولى عربيا وأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تصنيف SCImago الإسبانى الذى كشف أن مصر مصر تقدمت 9 مراكز عالميا بمؤشر جودة التعليم 2020، إضافة إلى تأكيد الحكومة أنه لا نية لمد فترة التصالح بمخالفات البناء ونهاية سبتمبر آخر فرصة.

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واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. تصنيف SCImago الإسبانى: القاهرة الأولى عربياً وأفريقيا.. مصر تتقدم 9 مراكز عالمياً بمؤشر جودة التعليم.. الجامعات المصرية تواصل التميز ضمن أبرز التصنيفات العالمية بعد التوسع في تطويرها.. و30 مليار جنيه اعتمادات مالية للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية

لا مد لفترة التصالح بمخالفات البناء ونهاية سبتمبر آخر فرصة.. مصطفى مدبولى يؤكد: لا تهاون مع أى حالة بناء على الأراضى الزراعية.. ووزير الداخلية: جاهزون لتأمين أعمال الإزالات فى أى مكان

لا مد لفترة التصالح بمخالفات البناء ونهاية سبتمبر آخر فرصة.. مصطفى مدبولى يؤكد: لا تهاون مع أى حالة بناء على الأراضى الزراعية.. ووزير الداخلية: جاهزون لتأمين أعمال الإزالات فى أى مكان وزير التنمية المحلية: تلقى 769 ألف طلب تصالح وتحصيل 4.6 مليار جنيه.. الموجة 16 تتمكن من إزالة 11 ألف حالة بناء مخالف.. و"شعراوى": استرداد 2.9 مليون متر مربع تعديات بالبناء على أملاك الدولة و 211 ألف فدان تعديات على أراضٍ زراعية

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وصول أول طائرة إسرائيلية إلى الإمارات بعد اتفاق السلام بين البلدين أسرار رئيس وزراء لبنان الراحل.. حكايات جديدة عن رفيق الحريرى يرويها الحارس الخاص لـ ”الخليج 365”.. مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يجرون مباحثات شاملة فى أبوظبى لتوثيق الاتفاق.. وبروتوكولات لتعزيز التعاون فى كل المجالات يشاهدنى الجمهور قريباً فى عمل مصري.. النجم العالمى مينا مسعود فى حوار خاص لـ ”الخليج 365”

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