شكرا لقرائتكم خبر عن توريد مقررات تموين سبتمبر تمهيدا لصرفها على البطاقات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، توريد السلع التموينية المدعمة لبقالي التموين، ضمن مقررات شهر سبتمبر المقبل، ليقوما بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من الغد الثلاثاء، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول.

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وسيتم طرح الخضراوات والفاكهة في المنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها .