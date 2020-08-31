شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. البورصة المصرية تسجل ثالث أفضل أداء بالمنطقة من حيث المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء "إنفوجراف" أوضح من خلاله أن البورصة المصرية تسجل ثالث أفضل أداء بالمنطقة من حيث المكاسب، بعد أن صعد مؤشرها نحو 7.9% خلال شهر أغسطس يسبقه المؤشر العام لسوق دبي المالي الذي صعد 10.3%، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة 8.5%. وذلك بسبب التفاؤل بإمكانية التوصل إلى لقاح فعال لكورونا قريبًا.

وكان المركز قد نشر "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.

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وأوضح الإنفوجراف، أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف وكالة US News 2020 .