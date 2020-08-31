شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار عون يعرب عن أمله في نجاح "أديب" ويكشف برنامج زيارة ماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رفيق شلالة، مستشار الرئيس اللبناني ميشال عون، عن أمله في أن يوفق السفير مصطفي أديب، رئيس وزراء لبنان المكلف في مهمته، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من بيروت أن الحكومة الجديدة سيكون عنوانها الرئيسي الإصلاح ومكافحة الفساد.

وقال شلالة إن الدولة اللبنانية تتطلع إلى أن تستطيع الحكومة المرتقبة تنفيذ إصلاحات مختلفة، وأن تقيم حواراً جاداً مع الهيئات المحلية والعالمية والمؤسسات الكبرى على مستوي العالم، لخروج لبنان من كبوته.

وأضاف أن رئيس الوزراء المكلف سيبدأ اعتباراً من غد مشاوراته، متوقعاً أن يتم الاعتماد على أصحاب الكفاءات الاقتصادية وذوي الخبرات من أجل الخروج بلبنان سريعاً من الأزمة القائمة، مشيراً إلى أن هناك اتجاه لأن تكون الحكومة "مصغرة" وبكامل الصلاحيات.

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من جهة أخرى، استعرض شلالة برنامج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، والتي تبدأ مساء الإثنين، قائلاً إنه سيجري زيارة للسيدة فيروز، يعقبها لقاء مع الفريق المشارك في رفع آثار تفجير مرفأ بيروت.

وفى اليوم التالي سيجري ماكرون زيارة لمحمية طبيعية بمنطقة الجبيل يزرع خلالها شجرة أرز، ثم سيعقد مباحثات مع الرئيس اللبناني ميشيل عون ، يعقبها لقاءات مع قيادات سياسية لبنانية تمثل كافة الأطياف والمكونات.