شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية سهير جودة تزور تليفزيون الخليج 365 وتؤكد: تجربة رائدة فى الإعلام الحديث -صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإعلامية سهير جودة ، مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "CBC"، أن تجربة "تليفزيون الخليج 365" تجربة رائدة فى الصحافة الحديثة، خاصة أن القائمين عليها من الوجوه الشابه المبشرة.

واستقبل الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الخليج 365، الإعلامية سهير جودة التى زارت اليوم مقر ”الخليج 365”، وأطلعت على شرح لآليات العمل فى "تليفزيون الخليج 365"، كما التقت بالمذيعين والمذيعات والطاقم التحريرى، وأكدت أن هذه التجربة سيكون لها مردود كبير على مستقبل الصحافة والإعلام، لافتة إلى أن تليفزيون الخليج 365 ، يعد نقلة نوعية فريدة في عمل الصحافة التكنولوجية، بما يقدمه من نشرات وتغطيات خاصة على مدارس الساعة، تعتمد على توصيل المعلومة للمتابع بصورة مبسطة وسريعة، كما أشادت الإعلامية سهير جودة بأداء مذيعي تليفزيون الخليج 365، مؤكدة أنها تتابع ما يتم بثه عبر منصات المؤسسة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأطلعت الإعلامية سهير جودة، على دورة العمل الأقسام داخل المؤسسة والإمكانيات التكنولوجية والفنية التى تعد الأحدث فى مختلف وسائل العمل الصحفى والتليفزيوني، ووحدات إنتاج محتوى الفيديو، كما تجولت داخل المؤسسة للتعرف على دورة العمل فى مختلف أقسام والتعرف على آليات العمل بداخلها.

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