شكرا لقرائتكم خبر عن رجائي عطية لوفد «الاتحاد المصري لحقوق الإنسان»: «لم أشكك في العقيدة المسيحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وفد منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، برئاسة نجيب جبرائيل، وعضوية منير حليم، وعاطف عدلي إبراهيم، وماهر يعقوب إبراهيم، ومايكل صمويل كامل، وأمير رشدي، وحسين بدران، مع رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، حول ما نشرته جريدة الشروق كمقال لنقيب المحامين، ما أثار حساسية ولبساً لدى البعض.

وأوضح «عطية» أن «هذا المقال ليس في حقيقته مقالاً، وإنما هو قطعة من فصل في كتاب «في مدينة العقاد – المجلد الثاني»، والمنشور من ثلاث سنوات، وهذا المجلد حول ما كتبه الأستاذ العقاد عن النبوات الكبرى، أو الديانات الكبرى، إبراهيم، والمسيح، ومحمد عليهم السلام أجمعين، وعرض ما كتبه العقاد، وما عرضه عنه، مؤكدا محبته للمسيح عليه السلام، وللمسيحية، والأخوة المسيحين، وكيف ربطته آصرة حميمة بقداسة البابا شنودة الثالث، وقدم لهم صورة تجمعهما في الكاتدرائية المرقسية، وأخرى في الدير بوادي النطرون».

وعرض عليهم كتاب «حياة المسيح» للأستاذ العقاد، والصادر منذ 70 عاما، وأثبت لهم ما يطمئنهم إلى أنه لم يحد في عرضه عما كتبه العقاد، بل واختلف معه فيما يتعلق بالقديس مرقس، وكيف جمعه بالمسيحين علاقة وطيدة، وأواصر متينة على مدى عمره، وتجلت في كتابه «في وحدة الجماعة الوطنية»، وهو وثيقة محبه له بالمسيح والمسيحيين، ووثيقة اعتراض على ما أصاب الأخوة المسيحيين في حوادث ارتكبها متطرفون خارجون في الواقع على قيم ومبادئ جميع الأديان، وقد أهدى خمسة آلاف نسخة من هذا الكتاب لقداسة البابا شنودة الثالث لتوزيعها على الأخوة الأقباط.

وأكد أن «ما كتبه الأستاذ العقاد في كتابه وعرضه عنه في المقال الأخير لا يتضمن أي ادعاء أو إشارة بتحريف الأناجيل، أو التشكيك في العقيدة المسيحية، بل هو وثيقة محبة لا تفوت القارئ في عبارات الأستاذ العقاد التي أثنى فيها على روح المسيحية وبأنها المحبة والضمير».

وأضاف: «لا مراء في أني أكن التقدير والإجلال والمحبة للبابا تواضروس الثاني، كما كنت أكنها لقداسة البابا الراحل شنودة الثالث، وكل قيادات الكنيسية والطوائف المسيحية، والأخوة والأخوات الأقباط».

وقرر نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة، أنه يكن كل الاحترام والتقدير للعالم الجليل النقيب رجائي عطية، وأنه قد أزال اللبس حول المقال الذي نشر بالشروق، مؤكدا محبته للمسيحية والمسيحيين، ولقيادات الكنيسة، وأنه لا صحة مطلقا أنه قال بأن هناك إنجيل مفقود أو محرف أو التشكيك في عقيدة المسيحية.

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وفي النهاية، توجه وفد المنظمة بالشكر إلى رجائي عطية، على هذا الموقف النبيل والشجاع، وأن موقفه من شيم النبلاء، وأنه محل ثقة لا شك فيها، ويحرصون بدورهم على امتداد أواصر المحبة بينهم وكافة المسيحيين وبينه، والثناء على مواقفه المشهودة في محبة المسيح والمسيحية، وأنهم يسعون جميعا للحفاظ على مقدرات الوطن في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.