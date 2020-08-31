شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم المنوفية» يناقش عجز وزيادة المعلمين في مدارس السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حضر أحمد سويد، مدير التربية والتعليم والتعليم الفني في المنوفية، الاجتماع الشهري لمجلس أمناء مدينة السادات لمناقشة كافة الأمور التي تتعلق بالعملية التعليمية بمدارس إدارة السادات التعليمية. كما تناول الاجتماع، الاثنين، مناقشة العجز والزيادة في مختلف التخصصات بين المعلمين وعرض الحلول المطروحة لكيفية سد هذا العجز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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