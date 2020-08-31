شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة الإدارية» تطالب أعضاءها بسرعة إنجاز تحقيقات مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي مديري النيابات على مستوى الجمهورية سرعة انجاز التحقيقات المتعلقة بمخالفات البناء على وجه عاجل.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، إنه في ضوء انتشار ظاهرة مخالفات البناء وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها، وتأكيدا على وجوب انفاذ حكم المادة 175 مكرر من التعليمات العامة للنيابات المضافة بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بهدف التصدي لتلك الظاهرة والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أنه على النيابات إخطار مكتب رئيس الهيئة ببيان بالقضايا التي تتناول مخالفات البناء سالف الإشارة اليها.