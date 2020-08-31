شكرا لقرائتكم خبر عن «طب المنوفية» تستعد لامتحان 490 طالب دراسات عليا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور طاهر عبدالستار، وكيل كلية الطب بجامعة المنوفية، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الجزء الأول للدراسات العليا يقرب من 490 طالبا، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من أول بوابة الدخول للكلية مروراً بجميع مسارات الطلاب وصولاً إلى اللجنة الامتحانية لكل طالب.
وأشار «عبدالستار» إلى تنظيم 22 لجنة امتحانية بمختلف أدوار ومدرجات وقاعات الكلية ومراعاة مسافات التباعد بين جميع الطلاب مع وضع لوحة إعلانات موضحا بها أرقام جلوس الطلاب ولجنة الامتحان ومكان اللجنة.
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