شكرا لقرائتكم خبر عن معتز الدمرداش يعود لـ«90 دقيقة» على «المحور»: «مش هسكت على أي قضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ العد التنازلي لعودة الإعلامي معتز الدمرداش إلى قناة المحور ليطل من خلال برنامجه «90 دقيقة» يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، حيث يقوم حاليا بعمل بروفات الظهور.

وقال معتز الدمرداش لـ«المصري اليوم»: «شعور جميل جدا إني راجع بيتي في قناة المحور التي أطلقت فيها أول برنامج توك شو في مصر وهو 90 دقيقة عام 2006، وأشعر بالمسؤولية المحببة لي كالعادة، لتقديم إعلام يخاطب مشاهد ذواق لأداء مهني، وربنا يوفقنا مع فريق العمل الرائع برئاسة تحرير سامي عبدالراضي».

أضاف «الدمرداش»: «حلقات البرنامج يومي الخميس والجمعة سوف تكون نسخة خاصة من برنامج ٩٠ دقيقة، وهذا يعني أن لكل مذيع من الزملاء الذين يشاركون في تقديم 90 دقيقة أسلوبه ومذاقه الإعلامي الخاص به مع المشاهدين، سواء الاعلامي أسامة كمال وهو حبيبي وصديقي وإعلامي كبير وأتمنى له كل توفيق، أو جيهان لبيب وهي إعلامية محترمة طبعا ولها جمهورها».

وتابع «الدمرداش» قائلًا: «مفيش قضية مش هنتكلم عنها، لكن كلامي مهني وموزون ويحترم عقل المشاهد ولا يصادر على حقه في المعرفة ويحقق المتعة المفترض تواجدها في برامج التوك شو».