شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم رحلات اليوم الواحد للأقصر والقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ السلطات المختصة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالبحر الأحمر المتمثّلة فى مطارى مرسى علم والغردقة ومينائيها سفاجا والغردقة البحريين بعد منتصف اليوم الثلاثاء فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضى المصرية، حيث إن هذا القرار يسرى على القادمين.

وأخطرت سلطة الطيران المدنى المصرى جميع شركات الطيران العاملة فى مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا الدوليين بأنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل الـ PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلى تلك المطارات، وذلك فى حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء تحليل الـ PCR (بنتيجة سلبية قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة)، وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة والتى تبلغ 30 دولارا أمريكيا.

ويطبق هذا القرار اعتباراً من ١ سبتمبر ٢٠٢٠ وإلى حين إصدار تعليمات أخرى.

وطالب عدد من العاملين بشركات السياحة استثناء من القرار من السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح.

وأكد مسؤولو غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر أنه سيتم السماح للسائحين الأجانب، بداية من غد الثلاثاء، بالتنقل إلى المناطق الأثرية والسياحية وتنظيم رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى مدينتى الأقصر والقاهرة وذلك بالضوابط والإجراءات الاحترازبة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بشأن القادمين إلى مصر جوًا أو بحرًا أو برًا، وجاء فى المادة الأولى بالقرار: «يحظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأراضى المصرية.

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