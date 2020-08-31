شكرا لقرائتكم خبر عن فنان من ذوي الهمم ينشر فن النحت على الخشب: هدفي تغيير الواقع للأفضل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لجأ شاب «معاق» من فايرقة ببا، بمحافظة بني سويف، إلى استخدام فن النحت على الخشب، وتشكيل تماثيل للفراعنة باستخدام أدوات بسيطة.

صانع هذه الأعمال الرائعة هو الفنان أحمد محمد محمود «47 عامًا»، اكتشف موهبته في نحت الخشب عن طريق الصدفة قبل 10 سنوات، حين اشترى منشارًا جديدًا، وشرع في نحت وجه إنسان في كتلة خشب على سبيل التجربة في وقت فراغه ومنذ ذلك الحين صنع «أحمد» منحوتات لا تصدق من الخشب.

يقول أحمد لـ«المصري اليوم»: «أصبت بشلل نصفي، ولم أجعل المرض يتمكن مني، فأنا أحب الرسم بطبيعتي، ووجدت أنني يمكن أن أقوم بتنمية موهبتي، وأردت استغلال خشب الشجر في النحت، ومعروف أن أشياء مهملة ويعتقد الناس في عدم القدرة على استغلالها، ولكن دائماً ما نجد الإبداع والفنون المختلفة تخرج من رحم التجربة وتلعب بها الصدفة دوراً كبيراً، وهو ما حدث معي.

ويضيف: «قدرات الفنان ليس لها حدود، وبحر الفن وأثره في تغيير الواقع وتحويله للوحة فنية رائعة التصميم كبير للغاية، إذ رتبت الصدفة أن اقوم باستخدام بعض أدوات النحت وقمت بنحت قطعة خشب من الشجر لوجه فرعونى، ووجدت اننى يمكن ان اقوم بنحت الأشجار وابدى فنانيين سويفيين إعجابهم بالنحث والفن الذي اقوم به».