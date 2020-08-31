شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب بنها» يطالب الوكلاء وهيئة التدريس باستكمال ملف تجديد الاعتماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور مصطفى القاضى، عميد كلية طب بنها، وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس باستعادة النشاط واستكمال ملف تجديد الاعتماد ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه الكلية لسرعة استكمال وإنجاز هذا الملف بعد انتهاء فترة عزل كورونا، مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال لقاء «القاضى» بمنسقي الجودة بالأقسام ومنسقي معايير الجودة لمناقشة ملف تجديد الاعتماد ومناقشة المشكلات التي تواجه الكلية، وشدد عميد الكليه على ضرورة تكاتف جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية لإنجاز هذا الملف الهام.

حضر الاجتماع كل من مدحت رفعت، وكيل الكلية للدراسات العليا، ومحمد جودة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ويسري السعيد، مدير وحدة الجودة بالكلية، وصبري سليم، نائب مدير إدارة الجودة والاعتماد بالجامعة.