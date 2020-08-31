شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنوفية»: إزالة 70 تعديًا على مساحة 3 أفدنة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، إن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومى للتعديات على الأرض الزراعية.

وأضاف أن إجمالي الازالات بنواحي المحافظة بلغ خلال شهر 70 حالة إزالة على مساحة 2 فدان و18 قيراط و16 سهم.

وشملت الإزالات 62 حالة بمساحة 4 سهم، 2 قيراط، 2 فدان، وازالة سابقة بعدد 8 حالة بمساحة 12 سهم و16 قيراط .

وأوضح «الجمل» أنه يتم رصد أي مخالفة تعدى على الأرض الزراعية والتعامل معها بكل حزم، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المعتدين.