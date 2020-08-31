شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبارات شرط أساسي.. «المصرية الصينية» تستقبل الطلاب الراغبين للالتحاق بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الجامعة المصرية الصينية، الاثنين، عددًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة المختلفة.

وشهدت الجامعة خلال تلك الفترة إقبالًا كثيفًا للالتحاق بكلياتها المختلفة، وفى مقدمتها كليات العلاج الطبيعي والهندسة والاقتصاد والتجارة الدولية، واستقبلت الكليات الطلاب طبقًا للحد الأدنى للتنسيق للكليات هذا العام، والتي تم اعتمادها من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتم إخضاعهم جميعًا لاختبارات مختلفة لقياس مواهبهم ومهاراتهم كشرط أساسي للالتحاق بالجامعة.

وقال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، إن الدور الرئيسي للجامعة يتمثل في الاستفادة من الموارد البشرية وربط التعليم بالإنتاج والقدرة على الابتكار وليس التعليم ثم الإنتاج، مشيرًا إلى أن الجانب الأكاديمي سيسير جنبًا إلى جنب مع الجانب العملي في نطاق واقعي وأيضًا وجود مراكز بحثية وتكنولوجية متخصصة تتبنى مشكلات الإنتاج والصناعة لحلها.

وأوضح أن الإقبال الكبير يرجع إلى أن الجامعة المصرية الصينية وما تمتلكه من برامج دراسية متميزة ترتبط بشكل وثيق بالجامعات الصينية المتميزة ذات الترتيب العالمي المرموق، كما يرجع أيضًا إلى أنها توفر فرصة السفر للصين لطلابها خلال فترة دراستهم بها إلى إحدي الجامعات الصينية للدراسة والتدريب العملي بالمصانع والمشروعات التي تقوم تلك الجامعات بتنفيذها للحكومة الصينية، وكذلك للتعرف على التخصصات المختلفة ومجالات عملها قبل اختيار تخصصهم بالجامعة المصرية الصينية، بالإضافة إلى موقعها المتميز بقلب القاهرة.

وأشار إلى أن الجامعة تشجع إبداعات الطلاب وابتكاراتهم، استفادة بالتجربة الصينية لعمل ورش إنتاجية وقاعدة صناعية، كما تشجع الطلاب على ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمنتجة.

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