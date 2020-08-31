شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان النتيجة.. «علوم سياسية بني سويف» تكتشف عدم عقد امتحان «حقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشفت إدارة كلية العلوم السياسية بجامعة بني سويف عدم عقد امتحان حقوق الإنسان بعد أيام من إعلان نتيجة امتحانات باقي المواد، في سابقة هي الأولى من نوعها، بعدما تساءل مسؤولي الكلية عبر «فيسبوك» إذا ما كان الطلاب أدوا امتحان المادة من عدمه.

وقامت إدارة الكلية باستدراك الخطأ ليتم دعوة الطلاب لعقد الامتحان بعد إعلان النتيجة النهائية للطلاب.

وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ بكلية آداب جامعة بني سويف، إن تلك الأخطاء كارثية ينبغي التحقيق بها، حيث أن المادة لم يتم إدراجها من البداية في جدول الدراسة بالكلية وبالتالي لم يتم تدريسها، وبعد إعلان النتيجة تم اكتشاف عدم عقد امتحان مادة حقوق الإنسان، الأمر الذي دفع مسؤولو الكلية للإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة حضور محاضرة واحدة للمادة وتم عقد الامتحان في اليوم التالي لها.

وأضاف كمال لـ«المصري اليوم»: «بعد حدوث انتقادات من جانب الطلاب تم إطلاق تحذيرات للطلاب بعدم مناقشة الامر، مطالبا بضرورة فتح تحقيق علني في تلك الواقعة».

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إنه تم تدارك الخطأ، لافتا إلى أن هناك شرط هام لإعلان نتيجة السنة النهائية في كليات بنى سويف وهو أن يجتاز الطالب امتحان مادة حقوق الإنسان، وهى مادة يجتازها الطالب دون نجاح أو رسوب.

وقال رئيس الجامعة إن الطالب يمكن أن يدخل الامتحان في هذه المادة في أي سنة دراسية، وبسبب وباء كورونا فإن بعض الكليات ومنها كلية العلوم السياسية أدى عدد من الطلاب الامتحان بها «أون لاين» واجتازوها وسيتم اعتماد النتيجة لهم قبل نهاية الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة.

كانت إدارة كلية العلوم السياسية أرسلت للطلاب عبر البريد الإلكتروني الامتحان في مادة حقوق الانسان، واجتاز الطلاب الامتحان، وسوف يتم اعتماد النتيجة من مجلس الجامعة.

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في السياق ذاته، تخلف 10 طلاب في كلية الآداب بجامعة بني سويف عن أداء امتحان مادة حقوق الانسان، وسمح لهم بأداء الامتحان «أون لاين» لإعلان نتائجهم في السنة النهائية.

كان الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أمر بإحالة إدارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة إلى التحقيق، كذلك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، على إثر تأخر عقد امتحان مادة حقوق الإنسان التي لا تضاف إلى المجموع، حتى اعتماد النتيجة لبعض طلاب الكلية.