شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: خطوات ملموسة على طريق ميكنة الشهر العقاري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم تحقيق خطوات ملموسة في إطار ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوثيق للتيسير على المواطنين ومنع التكدس.
وأكد الوزير في لقاء خاص مع قناة «النيل للأخبار»، المتابعة المستمرة مع وزارة الاتصالات لميكنة منظومة الشهر العقاري، عن طريق تطوير التطبيقات الخاصة بإجراءات الشهر العقاري، والخدمات التي تتم على المحررات بعد شهرها، وكذلك إضافة خدمة الترجمة، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية الأخرى.
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