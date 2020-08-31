شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يستقبل وزيرة الهجرة ووفد الدارسين بالخارج ويطالبهم بإيضاح الجهود المصرية للعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في زيارتها للمجلس بصحبة شباب المصريين الدارسين بالخارج، في إطار مبادرة «ولادك يا مصر» التي أطلقتها وزارة الهجرة بهدف تعريف شريحة الدارسين المصريين بالخارج ما يحدث على الأرض في عدد من الملفات، ومن بينها التعرف على الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام شديد بالمرأة في هذه المرحلة، يأتي ذلك في إطار برنامج وزارة الهجرة لربط شباب المصريين في الخارج بوطنهم مصر.

وتوجهت الدكتورة مايا بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المسانده غير المنظوره للمرأة المصرية وهى مسانده خالصة من القلب عن قناعة حقيقية واراده سياسة نفخر بها في الداخل والخارج .

واوضحت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن القيادة السياسية في مصر تدعم المرأة حيث بلغت نسبة المرأة في الحكومة ٢٥%، و٢٥%نسبتها في البرلمان، و٢٥% نسبة المرأة في المجالس المحلية، وأصبح لدينا سيدات في منصب المحافظ، وتخطت نسبة المرأة في منصب نواب المحافظين نسبة ال ٣٠ %، وأصبحت المرأة أيضا في منصب نائبات وزراء، لافتة إلى أن جميع هذه النسب السابقة تضم شابات في مقتبل العمر.

أكدت أن الملف التشريعي الخاص بالمرأة تحرك للأمام بصورة كبيرة، حيث صدر قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة عام ٢٠١٨، وصدر قانون لتغليظ التحرش الجنسي وتم تجريم ختان الإناث، وتجريم الحرمان من الميراث، وجارى تغليظ عقوبة الزواج المبكر وغيرها من القوانين الأخرى الهامة في الملف التشريعى.

وتحدثت مايا مرسي عن حملات طرق الأبواب التي نفذها المجلس في مختلف محافظات الجمهورية للوصول للسيدات على الارض في القرى والكفور والنجوع وتوعيتهن بمختلف القضايا، مشيره أن من بين حملات طرق الابواب حمله «مراكب النجاه»التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الهجره والعاملين بالخارج لتوعية السيدات والأهالي بمخاطر الهجره غير الشرعية.

واشارت إلى أن الحكومة المصريه اصدرت ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة اثناء انتشار قيروس كورونا المستجد واول دوله على مستوى العالم تتطلق استراتيجية لتمكين المراة 2030 في ضوء رؤيه مصر ٢٠٣٠

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالتعاون مع المجلس في تنظيم أول مؤتمر لنابغات مصر في الخارج؛ متمثلا في إطلاق مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذي ضم 30 سيدة وخبيرة مصرية في الخارج، كذلك التعاون في حملة طرق الأبواب ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» بهدف التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية..

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ودعت السفيرة نبيلة مكرم شباب الدارسين المصريين بالخارج للعمل سويا في إيضاح صورة مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتصحيح الأفكار المغلوطة التي يريد البعض الترويج لها بالخارج، مؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه الدارسين المصريين بالخارج في الترويج لمصر خارجيا.