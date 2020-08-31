شكرا لقرائتكم خبر عن 15 سنة حق انتفاع.. الفرنسيون يعودون لإدارة الخط الثالث للمترو في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، غدا الثلاثاء، توقيع عقد إسناد إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق إمبابةـ عدلى منصور إلى شركة RATP الفرنسية والهيئة القومية للأنفاق، حيث تدير الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو خطي المنيب والمرج الأول والثاني، وتدير الشركة الفرنسية الخط الثالث.

كانت الشركات الفرنسية تدير المرحلة من الخط الأول من حلوان- السادات، ضمن العقد الذي وقع مع الحكومة المصرية عام 1987، ولكن ملكية الإدارة انتقلت بعد ذلك إلى هيئة مترو الأنفاق والتي تحولت إلى شركة بعد ذلك.

كانت المفاوضات بين الأنفاق والشركة الفرنسية قد تأجلت أكثر من مرة نتيجة عدم الاتفاق على المقابل المادى الذي ستحصل عليه الشركة الفرنسية مقابل الإدارة والتشغيل والصيانة حتى الآن، سواء كان هذا المقابل نسبة من الإيرادات أو مقابل مادى ثابت.

وكشفت المصادر أن الشركة الفرنسية ستدير الخط الثالث بمدة حق انتفاع 15 سنة، وأشارت إلى أن الشركة لن تستطيع وضع تسعير منفرد للخط، ولكن خطة تسعير التذاكر يخضع للحكومة المصرية.