شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقود حملتين لإزالة مخالفات البناء في شبرا الخيمة وبنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملتين مكبرتين لإزالة مخالفات البناء بحي شرق شبرا الخيمة ومدينة بنها بحضور الدكتورسمير حماد، نائب المحافظ، واللواء عمرو أبورية، نائب مدير الأمن، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها.

وتمت ازالة 14 حالة تعديات على الطريق الدائري بمنطقة عزبة أنور شعبان بحي شرق شبرا الخيمة عبارة عن مباني بالمسلحات الخرسانية تنوعت ما بين طابقين أو ثلاثة طوابق أو أربع طوابق وتمت الإزالة بشكل كلي على مساحة 5200 متر مربع باستخدام المعدات التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.

وشهد المحافظ إزالة 6 طوابق على مساحة 400 متر بأحد الأبراج بمدينة بنها بشارع إمتداد قسم أول بنها لقيام المخالف ببناء 6 طوابق بالمخالفة لقيود الإرتفاع، رغم حصوله على رخصة بأرضي و6 طوابق فقط، كما شهد المحافظ أيضا الحملة المكبرة لإزالة 6 طوابق على مساحة 500م2 بأحد الأبراج بمدينة بنها بمنطقة ما بعد كوبري الفحص حيث قام المخالف ببناء أدوار مخالفة لقيود الإرتفاع، حيث أمر المحافظ بإزالة الأدوار المخالفة والحرص في ذات الوقت على تأمين العمال والمارة بالطريق، لتجنب حدوث أي إصابات أثناء الإزالة.

وأضح المحافظ أن البرجين إقيما بالمخالفة وخارج الحيز العمراني بدون الحصول على ترخيص بالإضافة إلى مخالفتهما للاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية المسموح بها طبقًا لعرض الشارع بالمنطقة، مما يمثل خطرًا داهمًا.

يذكر ان إجمالى ما تم إزالته من 7 ابريل 2020 وحتى 30 اغسطس 2020 في أملاك الدولة تمت ازالة عدد 166 حالة بمساحة 30056.3م2 وما تم ازالته على الاراضى الزراعية بلغ 923 حالة بمساحة 31 فدان و7 قيراط و16 سهم.

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حملة ازالات فى شبرا الخيمه وبنها

حملة ازالات فى شبرا الخيمه وبنها

حملة ازالات فى شبرا الخيمه وبنها

حملة ازالات فى شبرا الخيمه وبنها