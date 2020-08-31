شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة استرداد الأراضى تعلن مد الموجة الـ16 من الإزالات حتى منتصف سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، إن هناك مد للموجة الـ16 من إزالة المباني المخالفة حتى منتصف سبتمبر، وتم استرداد 211 ألف فدان أراض زراعية جرى استردادها على مستوى المحافظات، وهو ما يعطى رسالة واضحة حول جدية الدولة في استرداد حق الشعب، مؤكدا أن الأمر ينطبق على أراضي الدولة.

وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن هناك خطين متوازيين يتم العمل عليهما، أولهما التصالح مع من استكمل إجراءات التصالح، وإزالة المخالفات، وذلك فيما يتعلق بأرضي الدولة، موضحا أن المواطن غير الحريص على تقنين وضعه والتقدم للتصالح في المهلة المحددة فسيتم إزالة مخالفته فورا، مؤكدا أن هناك أراض لا يجوز التصالح عليها.

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وأوضح أن هناك أكثر من شكل للتقنين، مثل التقنين للإيجار أو حق الانتفاع أو الامتلاك، موضحا أن طلبات التقنين تم إغلاقها منذ فترة، والحديث الآن عن دفع الأموال المتفق عليها.