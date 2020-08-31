شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يدعو العالم أجمع لزيارة مصر والاستماع بمقوماتها السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي هامش الافتتاح الرسمى للمعرض الأثرى "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براج، أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عدداً من اللقاءات الصحفية والإعلامية العالمية، من بينها حوارا مع جريدة بليسك التشيكية، والراديو والتليفزيون الرسمي التشيكي، بالإضافة إلى لقاء مع قناة CNN Premier، وما يقرب من 20 لقاءا تليفزيونيا وصحفيا.

وقدم الوزير، من خلال لقاءاته الإعلامية، الدعوة للعالم أجمع لزيارة مصر والاستماع بمقوماتها السياحية المتفردة، حيث تحدث الدكتور خالد العناني عن معرض "ملوك الشمس" والقطع الأثرية الموجودة به التى تقدم للعالم لأول مرة فى معرضاً مؤقتاً بالخارج، حيث إنها لم تغادر مصر من قبل، لافتا إلى الأساليب التكنولوجية الحديثة التى تم تزويدها بالمتحف لإبهار الزائرين بالعرض المميز للقطع.

وأشاد الوزير بالحضور القوى الذى شهده افتتاح المعرض أمس، حيث حضره ما يقرب من 500 شخص من أهم شخصيات المجتمع التشيكى ورجال الأعمال، بالإضافة إلى حضور رفيع حكومى عالى المستوى.

وتحدث الوزير عن أهمية المعارض الخارجية للآثار المصرية، مؤكداً على أهمية هذه المعارض حيث إنها تقدم للعالم لمحة عن الكنوز والمقتنيات التى تمتلكها مصر، والتى تنتظرهم عند زيارتها مما يكون له بالغ الأثر فى جذب السائحين إليها، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص فى خطتها على دمج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية فى وادى النيل وفى صعيد مصر.

وأشار إلى أنه بجانب افتتاح متحف الآثار بمدينة الغردقة فى فبراير الماضي كأول متحف للآثار فى البحر الأحمر، فإنه سيتم افتتاح متحف للآثار أيضا فى مدينة شرم الشيخ قريبا.

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وأوضح أنه لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد، فقد مدت الوزارة فترة مبادرة "صيف فى الصعيد" لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية فى صعيد مصر من خلال تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل 50% من سعر التذكرة الكاملة، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.

كما استعرض الوزير خلال هذه اللقاءات أهم التطورات التي يشهدها القطاع السياحى في مصر في ظل التحديات العالمية، مؤكدا على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال كافة السائحين وخاصة مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر اعتبارا من يوليو الماضي.

وأشار إلى بدء عودة السياحة الثقافية اعتباراً من غدا الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، مستعرضا التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع، ولافتا إلى أن نجاح هذه الإجراءات عكسته المؤشرات الايجابية في أعداد السائحين الوافدين إليها منذ استئناف الحركة السياحة الوافدة؛ حيث زار مدينتي شرم الشيخ والغردقة أكثر من 150 ألف سائح.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار قد عقد مؤتمرا صحفيا عالميا قبيل الافتتاح الرسمى لمعرض" ملوك الشمس"، حضره أكتر من 30 جهة صحفية وإعلامية وقنوات تليفزيونية من التشيك والنمسا وألمانيا وغيرهم، بالإضافة إلى جهات صحفية وإعلامية عالمية مثل CNN وEuronews، وقد نقلت 5 قنوات تليفزيونية تشيكية وعالمية وقائع المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة والذي استمر مايقرب من ساعتين.